Ce tout inclus de Cancún offre des croisières gratuites sur un bateau de pirates

À l’abordage! Au Grand Oasis Palm, un hôtel tout inclus situé dans la fameuse zone hôtelière de Cancún, au Mexique, les clients peuvent profiter gratuitement d’une croisière de deux heures à bord d’un bateau de pirate du Capitaine Crochet. Enfants, et parents seront ravis.

On voit souvent ces bateaux de pirates voguer au large des plages bordées d’hôtels tout inclus, de Punta Cana... à Cancún. C’est justement dans cette station balnéaire mexicaine très prisée des Québécois qu’il est possible de prendre part à cette expérience, sans aligner le moindre argent.

Pour cela, il faut être le client du Grand Oasis Palm, complexe tout inclus 4 étoiles de près de 600 chambres, qui sait comment amuser vos enfants. En effet, il faut voir leurs têtes lorsque le navire du Capitaine Crochet accoste sur le quai prévu à cet effet.

Tous les vendredis donc, les clients de l’hôtel peuvent prendre place à bord pour deux heures de croisière, de fun, de jeux et de concours.

Ce n’est pas tout: le navire est également à quai les mercredis et dimanches et les enfants peuvent ainsi participer à une gamme d’activités sur le thème des pirates, y compris des chasses au trésor et des jeux de déguisement.

Bref, le Grand Oasis Palm est résolument un hôtel familial. En plus, la superbe plage de l’hôtel, faisant face au nord, est calme et peu profonde, donc sécuritaire pour toute la famille.

Info: grandoasispalm.com