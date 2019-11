Des effets visuels conçus au Québec

Douze ans après la sortie du film La Boussole d’or, la saga littéraire fantastique À la croisée des mondes est de nouveau portée à l’écran dans une série télé à gros budget produite pour les chaînes HBO et BBC. Et c’est à Montréal, dans les studios de l’entreprise Framestore, que la majorité des effets visuels de cette ambitieuse série ont été conçus.

« C’est certainement un des plus gros projets sur lequel on a eu la chance de travailler jusqu’à maintenant », explique en entrevue Chloe Grysole, directrice générale de la succursale montréalaise de Framestore (une entreprise fondée à Londres en 1986).

« On a commencé à travailler sur cette série il y a déjà près de deux ans et je dirais que 70 % des effets visuels ont été créés dans nos studios de Montréal. Juste ici à Montréal, il y a au moins 400 personnes qui ont travaillé sur ce projet. C’est énorme ! »

Adaptée de la trilogie littéraire du même titre de l’auteur Philip Pullman, la série À la croisée des mondes (His Dark Materials, en version originale anglaise) est l’un des gros événements télévisuels de l’automne à l’échelle internationale. On la présente comme la série fantastique qui pourrait succéder à Game of Thrones.

« Chaque personnage de la série a son propre “daemon” qui est, en fait, la représentation de son âme, indique Chloe Grysole. Et comme les “daemons” prennent souvent la forme d’un animal, il a fallu créer un animal pour chaque personnage, soit une quarantaine au total. Ce n’était pas évident parce que la création d’animaux reste une des choses les plus complexes à faire en effets visuels. Mais en même temps, c’est une de nos spécialités chez Framestore. On a développé cette expertise en travaillant sur des films comme Paddington, Mowgli : la légende de la jungle et Les Animaux fantastiques. Ça nous a bien servis pour ce projet-ci. »