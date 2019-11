Des républicains du Texas sonnent l'alarme. Les changements démographiques ébranlent les élus

Depuis bien longtemps, le Texas est une valeur sûre pour le Parti républicain.

L’État est le deuxième plus peuplé des États-Unis après la Californie et, comme les grands électeurs qui élisent le président sont répartis en fonction de la taille démographique d’un État, obtenir la majorité au Texas est d’une importance capitale.

Lors d’une élection présidentielle, il faut obtenir 270 des 438 grands électeurs. La Californie (démocrate) a elle seule en compte 55. Le Texas rapporte 38 de ces grands électeurs. S’il fallait que cet État bascule dans le camp démocrate, la présidence serait presque assurée pour cette formation. Ce pourrait être le cas pour longtemps. Les chances que cela se produise en 2020 sont cependant presque nulles.

Des républicains du Texas ont cependant bien noté que l’évolution démographique ne leur est pas favorable et leur inquiétude est compréhensible. Si les zones rurales constituent toujours des bastions conservateurs, les villes populeuses ont de plus en plus un profil diversifié.

À quel point les élus républicains des différents paliers de gouvernement s’inquiètent-ils du phénomène? Ils sont nombreux à ne pas se lancer dans des campagnes de réélection, tellement leurs chances sont minces.

Le profil du Texas est représentatif de ce qui se passe dans un nombre significatif de régions dans l’ensemble du pays. S’il y a d’autres motifs de polarisation, le clivage entre les villes et les zones rurales est particulièrement évident. Autant les républicains ne peuvent ignorer la plus grande diversité des zones urbaines, autant les démocrates doivent offrir des programmes ou des solutions aux électeurs des zones rurales. Pour l’instant, on peut difficilement gagner des élections en ignorant complètement les besoins de toutes les clientèles.

