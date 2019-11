Excellence Sportive Québec-Lévis (ESQL), qui offre des services d’accompagnement à la performance, médico-sportifs et de perfectionnement professionnel pour les athlètes et les entraîneurs des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, tiendra sa soirée-bénéfice « En route vers Tokyo 2020 » demain le 5 novembre, de 17 h 30 à 20 h 30, dans les bureaux de SSQ Assurance (Salle Pierre Genest) 2525, boulevard Laurier à Québec. Les revenus de cette soirée, sous la coprésidence d’honneur de Patrick Cyr, 1er vice-président finances chez SSQ Assurance, et d’Alex Harvey, champion du monde et olympien (et en présence de plusieurs athlètes), permettront à ESQL de bonifier son offre de services aux olympiens et paralympiens de notre région qui sont en processus de sélection pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en 2020. Billets au https://www.eventbrite.ca

Halloween !

Photo courtoisie Vince et McKenzie Rose Gagnon, qui fréquentent l’École primaire Holland de Québec pourront conserver ma page d’aujourd’hui en souvenir de l’Halloween 2019. Ils ont remporté, vendredi dernier, le concours du meilleur costume en famille de leur école à l’occasion de l’Halloween. Sur la photo, ils sont accompagnés de leurs parents (méconnaissables), Marie-Claude Bédard et Steve Gagnon.

Tocadéo au sanctuaire de Sainte-Thérèse

Photo courtoisie Après l’immense succès remporté l’an dernier par le concert-bénéfice de Noël mettant en vedette le populaire groupe Tocadéo, la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux revient à la charge cette année en accueillant à nouveau ces quatre talentueux chanteurs accompagnés d’un pianiste et d’un violoniste, le mercredi 4 décembre, à 20 h, au Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, à Beauport. Steeve Gagné, propriétaire du Marché d’alimentation IGA Extra Gagné & Filles de Beauport, a accepté la présidence d’honneur de l’évènement qui sera précédé d’un cocktail dînatoire à 18 h en présence du cardinal Mgr Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Renseignements : www.petitetherese.org. Sur la photo, dans l’ordre habituel : le recteur du sanctuaire, l’abbé Réjean Lessard, Steeve Gagné, président d’honneur, et Jocelyn Nadeau, président de la Fondation.

Un camp la nuit...

Photo courtoisie C’est sous ce thème (titre) que s’est tenu, le 16 octobre au Manège militaire Voltigeurs de Québec, le 59e Dîner-bénéfice Cité Joie Rotary au profit de la Fondation Cité-Joie. L’évènement placé sous la coprésidence d’honneur de Jean Gagnon, vice-président Financière Banque Nationale Gestion Privée 1859, et de Louis Savard, directeur des opérations pour le réseau Dignité et 1er VP de service corporatif international pour le Canada, a permis d’amasser 85 400 $. De gauche à droite : les deux co-présidents d’honneur : Louis Savard et Jean Gagnon ; Marianne Dionne, présidente 2019-2020 Club Rotary Québec-Est et présidente chez Référence capital humain ; Pierre Brochu, président de la Fondation Cité Joie et planificateur chez Financière Banque Nationale ; Gilles Desrosiers, président de la Corporation Cité Joie et planificateur financier, et Denis Savard, directeur général de Cité Joie.

Anniversaires

Photo d'archives, Stevens LeBlanc Geneviève Guilbault (photo), vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale nationale, et députée de Louis-Hébert (CAQ), 37 ans... Michel Therrien, entraîneur adjoint chez les Flyers de Philadelphie (LNH), 56 ans... Mario Lévesque, président chez Portes et fenêtres Vitrerie Lévis, 44 ans... Josée Lavigueur, professeure d’éducation physique et animatrice québécoise.

