Enfouir les fils? Oubliez ça

L’enfouissement des fils d’électricité n’est pas la solution à la multiplication des pannes liées aux intempéries, a assuré lundi le grand patron d’Hydro-Québec, Éric Martel.

« C’est faux de dire que ça éliminerait les problèmes qu’on a eus cette semaine », a insisté le président et chef de la direction de la société d’État.

Depuis le début des récentes intempéries, la question de l’enfouissement des fils d’électricité comme moyen de réduire le nombre d’épisodes de pannes d’électricité est revenue à l’avant-scène.

Mais pas question d’enterrer la majeure partie du réseau hydroélectrique québécois, dit-il.

« Enfouir, ça coûterait 100 milliards de dollars, les lignes (souterraines) vieillissent plus rapidement, les réparations et les pannes sont difficiles à localiser », a expliqué le PDG.

« Les tarifs d’électricité augmenteraient », a-t-il aussi prévenu.

Hydro s’est toutefois dotée de poteaux plus résistants aux intempéries et de gaines à voltage supérieur pour rendre son réseau plus stable.

Émondage

L’entreprise va également faire passer son budget d’émondage de 73 millions à 82 millions $ pour rattraper l’important retard qu’elle accuse dans l’élagage des arbres situés à proximité de ses lignes.

La plupart des pannes enregistrées dans les derniers jours ont été causées par des branches d’arbres qui sont entrées en contact avec des lignes électriques ou qui se sont effondrées sur des poteaux d’électricité.

Au moins 14 millions

La méga-panne coûtera « au minimum » 14 millions de dollars à réparer et probablement bien plus, a aussi admis le PDG de la société d’État.

Cette somme représente à peu près ce qu’a coûté à régler l’épisode de verglas d’avril dernier, qui avait plongé 316 000 clients résidentiels dans le noir.

La tornade qui a frappé Gatineau en septembre 2018 avait quant à elle coûté 8,4 millions en coût de main-d’œuvre et réparations diverses à Hydro-Québec.

Cette estimation comprendrait les heures supplémentaires payées aux quelque 1400 monteurs de lignes qui sont à l’œuvre 24 heures sur 24 depuis le début du mauvais temps, ainsi que les coûts liés au matériel et à l’équipement. Près de 300 poteaux d’électricité ont notamment dû être remplacés jusqu’à maintenant.

Des milliers dans le noir

Pas moins de 990 000 foyers ont été touchés par cette méga-panne, ce qui en fait le « pire événement de la sorte depuis le verglas de 1998. »

En fin de soirée lundi, les secteurs les plus touchés demeuraient le Centre-du-Québec, l’Estrie, la Montérégie et Chaudière-Appalaches.

Des milliers de clients étaient également toujours sans courant dans les Laurentides et en Mauricie.