Enseignante, elle devient famille d’accueil

À 59 ans, Danielle Perron a pris sa retraite de l’enseignement, mais pas des enfants. Professeur au primaire pendant 30 ans, elle continue de jouer un rôle crucial auprès des jeunes.

« Ils sont ma passion, lance aujourd’hui la dame de 64 ans. J’ai quitté le système scolaire à cause de la lourdeur de la tâche et du manque de ressources, certainement pas parce que j’étais fatiguée de travailler avec les enfants. J’aime les voir grandir et évoluer. »

Contribuer d’une autre façon

Pendant quelques années suivant sa retraite, elle a fait du tutorat pour des élèves en difficulté. Elle a aussi été très active comme bénévole en éducation environnementale.

« L’environnement, c’est ma deuxième passion », explique Danielle Perron qui voulait toutefois en faire plus. De là sa décision de devenir famille d’accueil. Elle savait toutefois dans quoi elle s’embarquait.

« J’ai déjà été famille d’accueil au début de ma carrière d’enseignante. J’ai renoncé à regret pour me consacrer à 100 % à ma tâche. »

Le revenu supplémentaire qu’elle tire de cette occupation n’a pas eu grand-chose à voir dans sa décision. Elle sait qu’elle a encore beaucoup à donner... « même à la retraite ».

Elle veut également aider à soulager le manque actuel de familles d’accueil au Québec. « Tant d’enfants ont besoin d’un foyer stable. »

Il y a quelques mois, elle a donc entrepris les démarches pour être famille d’accueil et a franchi plusieurs étapes du processus. En attendant une réponse qu’elle espère favorable, elle a accepté d’accueillir chez elle un adolescent de 17 ans.

« Il habitait Blainville, mais c’était impossible pour lui d’utiliser les transports en commun jusqu’à Sainte-Agathe où il travaille, explique Danielle Perron. Ses parents cherchaient donc une ressource pour le rapprocher de son emploi. »

Son nouveau locataire se réjouit déjà de l’éventualité de partager la maison avec d’autres.

L’ex-enseignante ne se laisse pas troubler à l’idée d’accueillir des petits qui peuvent présenter des troubles de comportement dus à leur enfance difficile. Après tout, des crises, elle en a géré plus d’une durant sa carrière.

« Être avec des enfants, cela a été ma vie. Leur présence quotidienne me manquait ! »