VILLENEUVE, Soeur Pierrette



s.c.s.l.À la Maison Louise-Élisabeth, des Soeurs de la Charité de Saint-Louis, le 29 octobre 2019, à l'aube de ses 85 ans, dont 64 ans de vie religieuse, est décédée Soeur Pierrette Villeneuve (en religion Soeur Dominique-Savio), fille de feu Omer Villeneuve et de feu Loretta Noël. La défunte demeurait à Lévis et était native de la paroisse Saint-Malo à Québec. Elle sera exposée à lade 9h à 11h et de 13h à 14h.et de là au Cimetière Mont-Marie, section Bienville, sous la direction duElle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Soeurs de la Charité de Saint-Louis, et leurs personnes associées; sa famille: feu Roland Villeneuve (feu Rachel Julien), feu Fernande Villeneuve (feu Georges Boilard), feu Gaston Villeneuve, feu Thérèse Villeneuve (feu Paul-Henri St-Laurent), feu André Villeneuve (Mariette Baker) et Roger Villeneuve (feu Marcelle Guérin); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.