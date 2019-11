Inquiétudes à Lévis pour le logement social

Inquiets de l’absence d’engagements pour le logement social à Lévis, des groupes communautaires sont à bout de patience et demandent des réponses.

«On est tannés d’attendre. C’est un cri d’alarme qu’on lance en quelque sorte», exprime Édith St-Hilaire de l’ACEF Rive-Sud de Québec. La représentante du regroupement Concertation Logement Lévis a décrié la situation du logement social et communautaire à Lévis.

«Depuis 2016, la Ville n’a pas réservé d’argent pour bâtir de nouveaux projets de logement social. On nous dit qu’on s’en vient avec un plan de développement et une politique de l’habitation, mais on nous repousse sans cesse», déplore Mme St-Hilaire.

Les organismes communautaires demandent des engagements concrets de la Ville. Les projets qui voient le jour en ce moment ont été planifiés avant 2016, dit-elle. Comme il faut jusqu’à 60 mois pour qu’un projet se réalise, Mme St-Hilaire s’inquiète du fait qu’aucun logement ne soit ajouté en 2020 et 2021.

Pourtant, les besoins sont grands. En ce moment, 300 familles sont inscrites sur la liste d’attente de l’Office municipal d’habitation, ce qui ne représente que la pointe de l’iceberg, indique Édith St-Hilaire. À Lévis, environ 4500 familles consacrent plus de 30 % de leur budget à l’habitation.

«On estime qu’avec 125 unités de logement par an dans les prochaines années, on réussirait à maintenir une cadence de développement et à couvrir les besoins.»

À la Ville de Lévis, le directeur général adjoint au développement durable, Dominic Deslauriers convient que depuis quelques années, aucun projet ne s’est ajouté. Mais il affirme que la municipalité a pris un temps d’arrêt et de réflexion «pour se doter d’une stratégie pour bien répondre aux besoins des citoyens». Pour lui, la réponse ne passe pas nécessairement par la construction. Il pense à d’autres moyens, comme le financement de logements déjà existants et l’aide à la rénovation. Cela pourrait faire partie des solutions proposées par le comité municipal déjà en place et qui doit rendre ses conclusions au début de l’an prochain.

«On va être prêt et on va savoir où on veut aller. Mais on veut être certain de bien le faire», a soutenu M. Deslauriers qui assure que la Ville ne prend pas la situation à la légère.

Dans les trois prochaines années, dit-il, quatre projets qui étaient déjà dans les cartons avant 2016 verront le jour, pour un total de 3,5 millions $. «On veut être novateurs», souligne le haut fonctionnaire municipal.