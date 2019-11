Le maire et les conseillers veulent hausser leurs salaires

Regrettant « un manque d’équité flagrant », le maire et les six conseillers municipaux de Stoneham-et-Tewkesbury entament ce soir un processus qui devrait mener à hausser leur rémunération à partir du début 2020.

« Les élus de Stoneham sont parmi les moins bien rémunérés considérant la population, le budget et la richesse foncière de la municipalité. On arrive au dernier rang des villes comparables », a déploré le maire Claude Lebel en donnant les exemples des municipalités semblables de Château-Richer, de Baie-Saint-Paul ou de Pont-Rouge.

« On veut établir un nouveau règlement de rémunération qui va faire autorité et qui sera applicable à partir du début 2020. On ne veut pas que ce soit soumis au subjectif. On ne veut pas que quelqu’un arrive un jour avec un montant arbitraire pour tripler le salaire et mettre les citoyens mal à l’aise », a fait valoir le maire.