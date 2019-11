Le tramway à 3 G$ fait la fierté de Labeaume

Régis Labeaume a fait un court bilan de mi-mandat, lundi, se félicitant de sa performance et surtout des sommes historiques qu’il a réussi à décrocher des gouvernements supérieurs pour le tramway.

Sans surprise, le maire de Québec a identifié le bouclage du financement de ce projet comme étant sa plus grande fierté des deux dernières années.

« La Ville n’est jamais allée chercher 3 milliards $ dans les poches des gouvernements (auparavant), ce n’est jamais arrivé, c’est le plus gros montant de l’histoire de la Ville, c’est un record », s’est-il réjoui.

Le maire Labeaume a cependant refusé d’identifier lui-même un seul mauvais coup. « Oh, je ne suis pas dans les regrets... »

Le chef de l’opposition s’en est chargé à sa place. « C’est le mandat de trop... Il y a beaucoup de dossiers très préoccupants à la Ville de Québec, il y a des dossiers qui ne sont pas très bien menés, il y a des problèmes de gestion, de planification, de communication. C’est ce qu’on retient de la première moitié de son mandat », a critiqué Jean-François Gosselin.

« On doit parfois naviguer contre vents et marées et parfois réajuster le gouvernail, mais on arrive toujours à bon port », a philosophé le maire en soirée, accusant l’opposition de « ratatiner » la capitale nationale avec son discours « toxique ».