Les Chiefs s’accrochent

Les Chiefs ont gagné in extremis par 26-23 et ont démontré que les matchs de football se remportent avant tout en équipe, même quand des éléments clés sont absents.

La ligne offensive s’est ressentie de l’absence de Laurent Duvernay-Tardif et d’Eric Fisher en concédant cinq sacs du quart, mais a cependant pavé la voie au jeu au sol, qui a amassé 147 verges contre une défensive pourtant avare contre la course.

La défensive a par ailleurs embouteillé Dalvin Cook tout l’après-midi, limitant celui qui dominait la ligue chez les porteurs de ballon avec 823 verges avant le match, à de modestes gains de 71 verges. Les Vikings, qui misent sur l’un des champs arrière les plus productifs du circuit, ont été limités à 3,6 verges par course par une défensive qui concédait pourtant 4,9 verges par portée avant le duel.

Hier, il a rejoint le receveur Tyreek Hill sur deux longs gains de plus de 40 verges, comme quoi il a su mettre le ballon entre les mains des joueurs les plus susceptibles de réaliser les gros jeux, sans tenter de trop en faire.

Tout n’est pas gagné pour les Chiefs, qui ont perdu les deux derniers matchs que Mahomes a amorcés et terminés. Sa présence à elle seule n’est pas une garantie de succès, mais il n’en demeure pas moins que ses dispositions athlétiques, sa fougue et son talent d’improvisateur né devraient repositionner les Chiefs parmi les plus sérieux aspirants aux grands honneurs. Surtout si la défensive peut jouer comme elle l’a fait dans les deux plus récentes victoires.