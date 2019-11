Lutte à l’itinérance: les policiers de Québec «au bout du rouleau»

La Ville de Québec se dit au bout du rouleau dans la lutte contre l’itinérance et les troubles de santé mentale. Elle ajoute 372 000 $ à son investissement dans ses programmes de justice adaptée, mais lance un cri du cœur pour une aide de l’État.

«Les policiers sont rendus au bout du rouleau là-dedans. Ils ne font plus du travail de policiers, ils font du travail d’intervenants sociaux. C’est pas normal, ça. [...] À la Ville, on est accotés. Les policiers sont accotés», a lancé le maire de Québec, Régis Labeaume, lundi matin. Il a annoncé avec sa conseillère responsable du développement social, Émilie Villeneuve, que la Ville doublait l’investissement dans deux programmes qui visent à aider les clientèles en difficulté, qui vivent en situation d’itinérance ou avec des problèmes de santé mentale.

On veut ajouter une deuxième équipe à celle qui est déjà en place et qui s’occupe d’IMPAC (Intervention multisectorielle programme d’accompagnement à la cour municipale). Ces programmes permettent d’éviter l’emprisonnement pour les itinérants qui ont des dettes accumulées en constats d’infraction impayés et d’accompagner dans un tribunal spécial les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale et qui ont maille à partir avec la justice.

Mais déjà, le maire avise que la Ville est à la limite de sa compétence dans ce domaine. Elle le fait, mais ce ne devrait pas être de son ressort uniquement, dit-il. Il prévient qu’il a posé un premier geste lundi et qu’il arrivera avec des demandes plus concrètes au gouvernement dans les prochaines semaines. «C’est un cri du cœur qu’on lance.»

«Il y a une augmentation des personnes itinérantes à Québec. Il n’y a pas de réponse simple pour l’expliquer. Et il y a de moins en moins d’intervenants sociaux. Dans La Cité–Limoilou, 70% des appels pour des interventions des policiers c’est pour des problèmes de santé mentale.»

Les programmes IMPAC ont connu un bon succès, a exprimé le directeur du service des affaires juridiques à la Ville, Serge Giasson. Ils ont aidé 827 personnes depuis 2013. Au total, 84 personnes ont réglé leurs dettes pour un total de 220 000$. En ce moment, 194 dossiers sont actifs. La seconde équipe permettra de traiter encore plus de cas, espèrent les élus.