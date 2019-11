Nourrir le chien de garde

C’est dans l’indifférence que des élus d’opposition des villes de Québec, Sherbrooke, Longueuil, Laval et Terrebonne ont présenté l’été dernier un mémoire réclamant une réflexion sur la démocratie municipale.

Contrairement à ce qui se passe dans les parlements, les membres des oppositions municipales ont très peu de moyens garantis par la loi. Alors que le gouvernement libéral, en 2017, a conféré de plus larges pouvoirs aux villes, il n’a rien fait pour renforcer la reddition de comptes auprès de leurs contribuables.

Pas plus qu’un citoyen

La loi sur les cités et villes prévoit que l’élu d’un parti qui a obtenu plus de 20 % des voix peut constituer un cabinet, ce qui lui permettra notamment d’embaucher des gens qui vont éplucher la paperasse municipale. Or, c’est pas mal tout ce qui est prévu.