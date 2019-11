[PHOTOS] Deux octogénaires intoxiqués par un vieux réfrigérateur dans Charlesbourg

Un couple d’octogénaires, qui étaient en train de s’intoxiquer avec du dioxyde de soufre provenant d'un vieux réfrigérateur, a été pris en charge juste à temps, lundi matin.



C’est une intervenante du CLSC, qui allait rendre visite au couple à sa résidence de l’avenue de Courvoisier, dans le secteur de Charlesbourg, qui a réalisé que quelque chose n’allait pas, lorsqu’elle est entrée dans la maison.

Photo Agence QMI, Guy Martel

«Elle trouvait qu’il y avait une odeur forte, même qu’elle avait de la difficulté à respirer à l’intérieur», indique Alexandre Lajoie, porte-parole au Service de prévention contre les incendies de la Ville de Québec (SPCIQ).



L’intervenante a appelé les services d’urgence, peu après 8h.

Photo Agence QMI, Guy Martel

À l’arrivée des pompiers, des lectures se sont avérées positives à la présence de dioxyde de soufre, un gaz incolore, irritant et corrosif pour la peau, les yeux, les voies respiratoires et digestives.



«Les lectures indiquaient qu’il y avait une concentration du gaz allant au-delà de 20 parties par million (PPM) dans la résidence et c’est un gaz qui, autour de 0,45 PPM, devient irritant. Il y avait une forte concentration dans la maison», observe le porte-parole.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Selon la CNESST, une concentration de 100 PPM dans l’air représente un danger immédiat pour la vie et la santé.



Le gaz s’échappait d’un très vieux réfrigérateur datant des années 1950, selon le porte-parole. Des mesures sont prises pour que le vieil électroménager soit récupéré par le service de gestion des résidus domestiques dangereux de la Ville.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Le couple a été transporté de façon préventive à l’hôpital. Selon le superviseur de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec, Marc-Antoine Tremblay, le couple présentait des symptômes d’irritation à la gorge.



Le SPCIQ doit refaire des lectures en après-midi, afin de s’assurer que le couple peut réintégrer leur demeure de façon sécuritaire.