Plus de la moitié du village est toujours dans le noir

SAINT-LUCIEN | Un village éloigné, du Centre-du-Québec, est toujours plongé dans le noir au grand dam de nombreux citoyens qui se sentent négligés.

Photo Caroline Lepage Laurette Boucher

Découragée

Quatre jours après les forts vents qui ont causé les pannes d’électricité majeures au Québec, 316 des 1085 abonnés d’Hydro-Québec de Saint-Lucien, près de Drummondville, n’avaient toujours pas de courant, lundi soir.

« Il y a encore des arbres brisés suspendus sur les fils électriques. Je ne vois aucun camion nulle part. Ils font quoi ? » s’indigne Donald Dobbs, un résident de la municipalité.

Ce dernier déplore que les citoyens doivent s’empresser de payer leur facture d’électricité et les taxes de la municipalité, mais qu’ils soient laissés pour compte quand vient le moment de recevoir des services.

Négligés ?

« Vu qu’on est éloignés et qu’on n’est pas nombreux, on passe en dernier », proteste Maurice Boucher.

Il s’inquiète pour sa sœur, Laurette, qui demeure près de chez lui. Depuis des mois, cette dame de 70 ans cuisinait des plats et avait rempli ses trois congélateurs avec ses réserves de nourriture, en vue de sa convalescence à la suite de son opération au genou prévue cet automne.

Comme elle est privée d’électricité depuis vendredi matin, elle craint de perdre toutes ses provisions, qui valaient plus de 1000 $, selon elle.

« C’est ce qui me fait le plus mal », souffle les larmes aux yeux cette aînée qui n’a pu trouver de génératrice nulle part.

De son côté, Sylvain Dumas vit à l’hôtel depuis dimanche parce que ce n’est plus vivable à sa résidence sur le chemin Hemming à Saint-Lucien, sans eau ni électricité.

Sa conjointe, son fils et lui-même partagent la même chambre d’hôtel.

L’homme trouve qu’il y a un problème dans l’organisation du travail chez Hydro-Québec.

« C’est sûr que ça fâche les gens », commente-t-il.

« On travaille fort »

Au Centre-du-Québec, 253 pannes privaient toujours 3330 abonnés d’électricité lundi en fin de soirée.

« On est conscients que la situation est inconfortable et on travaille très fort pour rétablir le courant », avance Lucie Roy, relationniste chez Hydro-Québec.

Les cas de végétations tombées sur les fils électriques représentent 30 % des situations rapportées qui restent à régler.

Selon Mme Roy, l’espoir est toujours de rétablir le courant chez la majorité des abonnés, mardi en fin de journée. Or, certains cas plus exigeants pourraient demander plus de temps.