Ryan Poehling sur la troisième unité

Le Canadien de Montréal était de retour à l’entraînement lundi à Brossard, deux jours après leur défaite aux mains des Stars à Dallas.

Rappelé la veille du Rocket de Laval dans la Ligue américaine de hockey, l’attaquant américain Ryan Poehling pilotait la troisième unité offensive, au centre d’Artturi Lehkonen et de Paul Byron.

L’unité formée de Phillip Danault, Tomas Tatar et Brendan Gallagher et celle de Max Domi, Jonathan Drouin et Joel Armia sont demeurées intactes.

Enfin, Jordan Weal était le 13e attaquant, alors que Nick Cousins, Nate Thompson et Nick Suzuki patinaient ensemble sur le quatrième trio.

Le Tricolore se prépare pour la visite des Bruins de Boston, mardi soir. La troupe de l’entraîneur Claude Julien revient d’un voyage de trois matchs dans le Sud-Ouest américain, où elle a remporté deux victoires, contre les Coyotes de l’Arizona et les Golden Knights de Vegas.

L’équipe pointe actuellement au cinquième rang de la division Atlantique en vertu d’une récolte de 16 points en 14 matchs.