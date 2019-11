Scott Sabourin est de retour à Ottawa

Les Sénateurs d’Ottawa ont indiqué, lundi, que leur attaquant Scott Sabourin était revenu dans la capitale fédérale.

Ce dernier a été hospitalisé dans la région de Boston, après avoir subi une horrible blessure lors de l’affrontement contre les Bruins, samedi soir.

Sabourin était entré en contact avec l’attaquant David Backes avant de chuter tête première sur la patinoire. Après de longues minutes où il est resté étendu sur la patinoire, il a été sorti sur une civière.

Dimanche, on apprenait que le patineur de 27 ans avait subi une fracture du nez. Il a également publié un égoportrait sur son lit d’hôpital où on voyait clairement qu’il avait une cicatrice au-dessus de l'oeil gauche, qui était d'ailleurs tuméfié.

Les Sénateurs ont également affirmé que l’état de santé de leur joueur sera maintenant sous la surveillance de leur équipe médicale et n’a pas indiqué quand il pourrait être de retour sur ses patins.

Sabourin dispute une première saison dans le circuit Bettman, lui qui a roulé sa bosse pendant sept saisons dans la Ligue américaine de hockey.

En 11 parties dans la Ligue nationale de hockey, il a amassé un but et une mention d’aide pour deux points. Il a également écopé de 13 minutes de pénalités et maintenu un différentiel de -3.