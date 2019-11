Taylor Hall : la grande séduction reprendra

Le directeur général des Devils du New Jersey, Ray Shero, et l’agent de Taylor Hall, Darren Ferris, devraient se rencontrer dans les prochains jours afin de discuter de la situation contractuelle de l’attaquant albertain.

Le joueur-vedette des Devils en est à la dernière année d’un contrat de sept ans d'une valeur de 42 millions $. Il pourrait devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet prochain.

«Je sais qu'ils sont censés se rencontrer, mais je ne sais pas exactement quand ça va se produire, a indiqué Hall, lundi, en entrevue avec LNH.com. Je vais assurément discuter avec Darren avant de dire comment se déroulent les choses. Mais à ce moment-ci, il n'y a pas grand-chose dont nous n'avons pas encore discuté lui et moi. On connaît la situation et on attend de voir les développements dans les prochaines semaines ou mois.»

La dernière rencontre entre les deux camps avait eu lieu en septembre.

Hall a récolté 12 points, dont deux buts, en 12 matchs depuis le début du calendrier régulier.

Malgré le lent début de saison des Devils, qui occupent le 14e rang dans l’Association de l’Est avec une fiche de 3-5-4, le joueur de 27 ans reste positif.

«Nous ne sommes pas où nous voudrions être au classement, mais je pense qu'on a beaucoup mieux joué dans les derniers matchs», a lancé Hall.

Les Devils entreprendront un voyage de quatre matchs dans l’Ouest dès mardi contre les Jets, à Winnipeg. Ils affronteront ensuite les Flames jeudi à Calgary, puis les Oilers, vendredi à Edmonton. Ils termineront leur périple dimanche contre les Canucks, à Vancouver.