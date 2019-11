Temps frais et première neige sur le sud du Québec

MONTRÉAL – La semaine s’annonce mitigée avec du soleil, des nuages, des températures plus fraîches tandis que la première neige pourrait tomber sur le sud du Québec.

La semaine va débuter avec un ciel généralement nuageux et des vents qui souffleront à 20 km/ h. Certains secteurs pourraient recevoir de la pluie intermittente tandis que jusqu’à 4 cm de neige devrait tomber à Rouyn-Noranda et 2 cm à Gatineau.

À Montréal et à Québec, la journée de lundi sera généralement nuageuse et le mercure affichera respectivement un maximum de 6 °C et 4 °C en après-midi.

Mardi, les nuages domineront sur l’ensemble de la province et la pluie sera de retour sur de nombreux secteurs. Les températures seront un peu plus douces.

À Montréal comme à Québec, la pluie sera au programme et il fera 9 °C et 6 °C.

Mercredi, le soleil refera son apparition tandis que les températures seront à la baisse.

À Montréal, la journée sera ensoleillée et il fera 4 °C. C’est dans la nuit de mercredi à jeudi que des précipitations, de pluie ou de neige, sont prévues.

À Québec, une alternance de soleil et de nuages est prévue tandis qu’il fera un maximum de 2 °C en après-midi. De la neige devrait tomber dans la nuit de mercredi à jeudi.

Jeudi, la pluie occupera le ciel sur la majorité des secteurs. Ce sera notamment le cas à Montréal où il fera 3 °C. À Québec, de la neige intermittente ou de la pluie devrait tomber et il fera 3 °C.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le mercure pourrait descendre au-dessous des 0 °C sur plusieurs secteurs. Il fera notamment – 8 °C à Montréal et – 9 °C à Québec.

Malgré le froid, le soleil sera de retour à partir de vendredi. La journée sera ensoleillée à Montréal et il fera – 2 °C. À Québec, ce sera une alternance de soleil et de nuages et il fera – 3 °C.

La fin de semaine s’annonce ensoleillée pour la plupart des secteurs tandis que la neige pourrait continuer de tomber sur certaines régions.