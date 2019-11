Lâcher son fou en lançant des haches

«Sur le coup, j’ai trouvé ça bien drôle, du lancer de la hache. Mais j’ai vu que c’était populaire en Ontario et qu’il y avait six centres dans la région de Montréal. Finalement, ça faisait du sens», explique-t-il.

«Les gens sont tannés de jouer aux quilles et au billard, ils ont besoin de quelque chose de nouveau. C’est vraiment trippant le lancer de la hache», avance le copropriétaire du premier centre dédié à cette activité dans la région de Québec.

Tomahawk Québec est situé dans l’ancien local que la boîte La P’tite Grenouille occupait dans l’arrondissement Sainte-Foy, soit à l’angle du boulevard Versant Nord et de l’autoroute Robert-Bourassa.

«Je suis tombé en amour avec la place. En plus la position est stratégique, près des ponts, de l’université et des cégeps, dans la plus grosse agglomération de la ville», fait-il remarquer.