Un milliard $ de projets dans les plans

Innergex n’a pas l’intention de freiner sa croissance. Le producteur québécois d’énergie renouvelable dit avoir pour 1 milliard $ de projets dans ses cartons.

« On est très actif et on essaie d’être opportuniste pour des acquisitions », a indiqué en entrevue au Journal le PDG d’Innergex, Michel Letellier.

Selon ce dernier, le secteur des énergies renouvelables comme le solaire, l’éolien et le stockage à partir de batteries sera appelé à connaître une forte expansion au cours des prochaines années notamment aux États-Unis, ouvrant la porte à des opportunités historiques.

Le mois dernier, Innergex a inauguré le plus important parc solaire du Texas au coût de 525 millions $. Financé et construit par Innergex, le parc solaire Phoebe peut produire jusqu’à 315 mégawatts (MW) d’électricité et sert à alimenter 53 000 résidences.

Au Texas, Innergex détient également trois parcs éoliens pour une puissance totale installée de 1000 MW dans cet État très « propétrole ». La baisse des coûts de production des panneaux solaires liée à une hausse de leur efficacité est en train de révolutionner le marché de l’énergie chez nos voisins du Sud.

Au cours des dernières années, les prix pour produire de l’électricité à partir de panneaux solaires ont baissé considérablement, passant de 2 $ le watt à moins de 0,30 $ actuellement.

Innergex détient à Hawaï des intérêts dans deux projets (solaire et stockage par batteries) pour une puissance de production de 45 MW.

En Ohio, Innergex doit également amorcer prochainement (en janvier 2020) la construction d’un parc solaire de 200 MW.

Des actifs au Chili

Le PDG d’Innergex croit que le Chili fait toujours partie de son plan de match malgré la sévère crise sociale qui y sévit actuellement.

Innergex détient avec des partenaires tout près de 150 MW de puissance installée dans ce pays d’Amérique du Sud.

« Pour l’instant, cela ne remet pas en question nos investissements au Chili. Il y a une répartition de la richesse là bas, mais je pense qu’elle pourrait être faite de façon plus judicieuse », précise cependant M. Letellier.

Au Québec aussi

Innergex est également présente au Québec où l’entreprise détient plusieurs parcs éoliens. L’an dernier, Innergex a racheté les parts de TransCanada pour 630 millions $ dans 5 parcs éoliens en Gaspésie (589,5 MW).

Dans le nord du Québec, Innergex est en train de construire un barrage au fil de l’eau de 7,5 MW dans la communauté d’Inukjuak.

Ce projet de 130 millions $ en copartenariat permettra à cette communauté inuit de cesser graduellement de produire de l’électricité à partir de diesel et de mazout.

Innergex en bref

37 centrales hydroélectriques

centrales hydroélectriques 26 parcs éoliens

parcs éoliens 4 parcs solaires

parcs solaires 2338 MW de production installée

de production installée 577 M$ en revenus en 2018

en revenus en 2018 25,7 M$ de profits en 2018

de profits en 2018 297 employés

