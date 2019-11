Une première pour Jake Muzzin

Le défenseur des Maple Leafs Jake Muzzin affrontera ses anciens coéquipiers des Kings de Los Angeles pour la toute première fois mardi soir, à Toronto.

«Ce sera différent, je n’ai jamais fait ça», a indiqué le barbu de 30 ans au micro du réseau Sportsnet. «L’an dernier, nous n’avons pas joué contre eux après l’échange. Ce sera plaisant de voir des gars avec qui j’ai joué pendant longtemps.»

Muzzin était passé des Kings aux Leafs le 28 janvier dernier, contre un choix de première ronde et deux jeunes espoirs.

Drew Doughty avait d’ailleurs de bons mots pour son ancien coéquipier.

«Nous avons perdu un vétéran, un excellent joueur qui peut jouer dans les deux sens de la patinoire et sur les unités spéciales, a exprimé l’arrière. Je pense qu’ici, à Toronto, il est devenu un joueur défensif, et il fait un bon travail pour stopper les équipes adverses.»

Doughty est reconnu pour faire sortir les patineurs adverses de leurs gonds, une particularité qui n’inquiète pas Muzzin.

«Drew ne peut pas entrer dans ma tête», a-t-il dit en riant.

Le match contre les Kings représente également un retour au jeu pour Muzzin, puisqu’il a raté l’affrontement des siens contre les Flyers de Philadelphie samedi soir. Il était absent pour des raisons personnelles.

En 14 matchs cette saison, le natif de l’Ontario a amassé trois buts et six mentions d’aide pour neuf points. Il a aussi écopé de six minutes de pénalité et maintenu un différentiel de +4.