À vous de voter

iA Groupe financier vous invite à voter pour l’un ou l’autre des dix organismes de charité retenus comme finalistes en vue de remporter un grand don de 125 000 $ à l’occasion du 3e grand Concours philanthropique organisé par l’entreprise.

Parmi les finalistes à l’échelle canadienne, on retrouve l’Association pour l’intégration sociale, région de Québec (AISQ) qui favorise le mieux-être et la qualité de vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et de leurs proches. Vous avez jusqu’au 29 novembre pour vous rendre à l’adresse https://concours-dons.ia.ca et voter pour les deux projets que vous jugez les plus inspirants. Près de 300 000 $ en dons seront partagés parmi les dix organismes finalistes, soit un don de 125 000 $ pour l’organisme qui recevra le plus de votes, 50 000 $ pour les deuxième et troisième positions, et 10 000 $ pour les sept autres organismes. Les gagnants seront dévoilés le 12 décembre.

Prix Pascale-Clément

Photo courtoisie

Le Prix reconnaissance Pascale-Clément, nommé en l’honneur de la défunte directrice générale du Salon Carrière Formation de Québec (SCFQ) en poste de 2006 à 2016, et remis à une personne de la région de Québec issue de l’immigration dont le parcours d’insertion professionnelle et personnelle est remarquable, est revenu cette année à Stefan Edberg Finisse, un agronome originaire d’Haïti qui est aujourd’hui conseiller au développement pour le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Les deux autres finalistes du Prix reconnaissance Pascale-Clément 2019, Paula Lima, une ingénieure d’origine brésilienne, et Dina Marcela Peña Rios, une femme d’affaires d’origine colombienne, se sont vu remettre un certificat coup de cœur et une bourse de 500 $ chacune. Sur la photo, de gauche à droite : Julie Vignola, députée de Beauport-Limoilou; Annie Gourde, présidente du CA du SCFQ; Stefan Edberg Finisse, récipiendaire du prix et d’une bourse de 1000 $; Caroline Desbiens, députée de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, et Caroline Potvin, directrice générale du SCFQ.

Pour les Chevaliers de demain

Photo courtoisie

Le Comité paroissial des Chevaliers de Colomb de Saint-Émile a procédé, le 24 octobre dernier, à la remise d’un chèque de 30 000 $ aux trois écoles primaires de Saint-Émile de la Commission scolaire de la Capitale en souhaitant que les jeunes y voient un geste de solidarité et de confiance dans leur développement. Sur la photo, dans l’ordre habituel : les directrices et directeur, Stéphanie Bédard (école du Vignoble), Erik Langevin (école de l’Accueil), Kathleen Michaud (école du Beau-Séjour); aussi Claude de Champlain (responsable du dossier), Valérie Savard (attachée presse du député Sylvain Lévesque), Sylvain Rhéaume (président des C de C Saint-Émile), Pierre Paul-Hus (député fédéral de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles) et Steeve Verret (conseiller municipal du district de Lac-Saint-Charles—Saint-Émile).

Le Pivot

Photo courtoisie

Xavier Simard, CPA, CGA, président du CA de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency et représentant de la Caisse Desjardins de Beauport, a accepté la présidence d’honneur du « 5 à 7 » bénéfice du Centre communautaire Le Pivot qui se tiendra le mercredi 27 novembre au Centre communautaire des Chutes (4551, boul. Sainte-Anne, Québec). Le Pivot contribue au développement social en favorisant l’inclusion et la participation des citoyens de tous âges et de toutes conditions. Renseignements: 418-666-2371.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre Paul-Hus (photo), député conservateur de la circonscription de Charlesbourg—Haute-Saint-Charles à la Chambre des communes du Canada, 50 ans... Geneviève Simard, ex-membre de l’équipe nationale de ski alpin, 39 ans... Alain Dufresne, directeur du Collège Radio-Télévision de Québec (CRTQ), 60 ans... Bryan Adams, chanteur canadien, 60 ans... Robert Piché, ex-pilote de ligne, Air Transat, 67 ans... Pierre Dufault, ex-commentateur sportif et auteur, 85 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 5 novembre 2009. Carole Voyzelle (photo), 56 ans, PDG du Parc technologique du Québec métropolitain pendant 10 ans... 2013. Charlie Trotter, 54 ans, le chef qui a révolutionné le milieu de la gastronomie aux États-Unis... 2007. Pierre Martineau, 55 ans, maître de cérémonie à la LNI durant 26 saisons... 1997. Carole Cloutier, 55 ans, interprète qui a dirigé plusieurs revues et chanté dans le film Les Plouffe... 1982. Jacques Tati, 74 ans, cinéaste et acteur français.