Un ex-VP de SNC-Lavalin aurait offert 10 millions $ à un ancien cadre

Un ancien vice-président de SNC-Lavalin aurait offert 10 millions $ à un ex-cadre pour qu’il change sa version aux autorités suisses qui venaient de l’arrêter pour corruption et blanchiment d’argent.

«[Sami Bebawi] m’a téléphoné tout en panique. Il menaçait de se suicider», a expliqué Ben Aïssa, au quatrième jour de son témoignage au procès de Bebawi, 73 ans.

Sami Bebawi est l’ex-grand patron de Socodec, l’ancienne filiale construction de SNC-Lavalin. Il est accusé de huit chefs, dont fraude, possession de biens volés, recyclage des produits de la criminalité et corruption d’un agent public étranger.

«Duvel, Dinova [deux compagnies coquilles offshore dans lesquelles Ben Aïssa et Bebawi recevaient de l’argent], il fallait que je règle ça en Suisse, a-t-il expliqué. J’étais très surpris, j’ai pas compris pourquoi il s’inquiétait. La situation en Libye ne devait pas nous impacter».

Ben Aïssa a relaté avoir reçu cet appel de Bebawi peu de temps après qu’il eut démissionné de SNC-Lavalin, en février 2012, dans la foulée de l’éclatement du printemps arabe et de troubles politiques en Libye.

Arrêté en Suisse

Ben Aïssa a expliqué s’être rendu en Suisse après l’appel de Bebawi pour «faire en sorte qu’on ferme le dossier [de Duvel et de Dinova]». C’est alors qu’il a été arrêté par les autorités suisses qui l’ont accusé de corruption d’un agent public étranger et de blanchiment d’argent.

Riadh Ben Aïssa a poursuivi en expliquant s’être fait ensuite communiquer une offre par l’entremise de son avocat en Suisse, Me Marc Bonnant. Cette offre avait été communiquée à Me Bonnant par l’avocat de Bebawi, Me Constantin Kyres.

«On m’a offert 10 millions $ en échange de reprendre la version de Sami Bebawi [au ministère public en Suisse]. Je l’ai refusé d’abord et j’ai tenu à en informer les autorités canadiennes [la Gendarmerie royale du Canada]», a-t-il dit.

Le témoin vedette de la Couronne a également donné plus tôt en matinée des détails sur des changements dans les modalités de paiement par SNC-Lavalin d’un yacht pour Saadi Kadhafi, le fils du dictateur libyen. Selon Ben Aïssa, la haute direction de SNC, dont Jacques Lamarre (ex-PDG de SNC) et Michael Novak (ex-patron de SNC-Lavalin International), auraient été mis au fait de ces paiements.