Benoit Gouin : un voyage en Asie

Après avoir tourné dans les séries «L’heure bleue» et «Le Phoenix» (d’abord connue sous le titre «Winnebago»), et dans le film «Antigone», dont il foulait le tapis rouge de la première, au Théâtre Outremont, mardi, Benoit Gouin s’offrira des vacances en Asie l’hiver prochain avec sa conjointe, l’auteure et traductrice Maryse Warda.

«Il y a un projet de voyage en Asie. Ce sera la première fois. Au Vietnam, en Thaïlande, dans ce coin-là. On explore! On est dans les balbutiements de la préparation du voyage. On sait qu’on part, on sait où on veut aller, et ça commence à prendre forme», a-t-il confié.