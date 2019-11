Élise Guilbault : une actrice fidèle à ses «familles»

Élise Guilbault, qu’on retrouvera en décembre dans la série La faille, puis en mars 2020 dans Mon fils, s’estime chanceuse d’avoir un agenda aussi garni, alors que tant d’actrices craignent de manquer de boulot.

«Quand on appartient à des familles, quand on retravaille souvent avec les mêmes personnes, ça y fait pour beaucoup, a souligné la comédienne, qui sera en outre de la distribution du spectacle La nuit de la déprime, en janvier. Anne Boyer et Michel d’Astous, j’ai travaillé avec eux pour la première fois il y a 35 ans, dans la pièce de théâtre Les dernières fougères, que Michel d’Astous avait écrite. Je sortais de l’école, à l’époque. Après, il y a eu Jeux de société, Deux frères, Yamaska... Danielle Trottier, j’ai aussi fait trois séries avec elle [Emma, Unité 9 et Cheval-Serpent, NDLR]. C’est la chose qui fait que, certains matins de déprime (rires), je sens cette espèce de filiation, qui fait que j’appartiens à des familles.»