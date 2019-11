DIONNE, Jeanne Desjardins



À la résidence Pierrette-Ouellet de Mont-Carmel, le 1er novembre 2019, est décédée à l'âge de 95 ans et 9 mois, Mme Jeanne Desjardins, épouse de feu M. Narcisse Dionne; fille de feu Mme Laura Lévesque et de feu M. Joseph Desjardins. Elle demeurait à Mont-Carmel, autrefois à Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 9 h à 10 h 20.et de là au crématorium. Les cendres de madame Dionne seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son fils Narcisse. Elle était la sœur de : feu Cécile, feu Justine (feu Alphée Bérubé), feu Roméo (feu Alfredine Charest). Elle était la belle-sœur de : feu Charles, feu Émile, feu Herménégilde, feu Adrienne, feu Thérèse (feu Thomas Raymond), feu Cécile (feu Émilien Garon). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel de la résidence Pierrette-Ouellet pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la