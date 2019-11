La LHJMQ prend sa revanche

Les représentants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) ont vengé leur défaite subie la veille en défaisant l’équipe de la Russie par la marque de 4 à 3 en prolongation, mardi, au Avenir Centre à Moncton.

Les représentants du Québec ont été menés par le trio composé de Raphaël Lavoie, Dawson Mercer et Jakob Pelletier qui ont inscrit trois des quatre buts de leur équipe, dont celui de la victoire en période supplémentaire. Le choix de deuxième ronde des Oilers d’Edmonton au dernier repêchage a inscrit le premier et le dernier but du match en plus d’ajouter une mention d’aide à sa fiche.

Du côté des Russes, Egor Sokolov, Dmitry Zavgorodniy et Maxim Groshev ont assuré la réplique. Les deux premiers évoluent dans la LHJMQ, respectivement pour les Eagles du Cap-Breton et l’Océanic de Rimouski.

Olivier Rodrigue était devant le filet de la LHJMQ. Le gardien des Wildcats de Moncton a réalisé 25 arrêts pour récolter la victoire. Son vis-à-vis, Amir Miftakhov, a réalisé 30 arrêts sur 34 tirs.

La Russie jouera son prochain match contre les représentants de la Ligue de hockey de l’Ontario jeudi.