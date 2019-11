«Les immortels»: hommage senti à cinq légendes de la chanson française

MONTRÉAL | Interpréter des classiques de la chanson, quels qu'ils soient, peut s'avérer un exercice casse-cou. La clé du succès réside peut-être dans un mélange de sobriété et de simplicité, tel que le proposent les chanteurs et musiciens du spectacle «Les immortels».

Dans la sympathique revue musicale jouée à la Cinquième Salle de la Place des Arts, mardi soir, les classiques de la chanson française signées Gilbert Bécaud, Dalida, Joe Dassin, Édith Piaf et Johnny Hallyday ont joyeusement repris vie le temps d'un hommage bien senti.

À chacun son répertoire

Afin de revisiter respectueusement le passé et d'éviter toute caricature, on a fait appel à Philippe Berghella (Bécaud), Julie Massicotte (Dalida), Martin Giroux (Dassin), Rita Tabbakh (Piaf) et David Thibault (Hallyday). Pour épauler ces cinq artistes bien en voix, cinq musiciens ont su donner le rythme et rendre avec précision des accords qu'on connaît très bien.

Sans faire preuve d'excès, les chanteurs ont tour à tour brillé, sachant prendre la place qui leur revient. Loin de chercher à imiter les regrettées stars, Philippe Berghella a livré avec conviction «Je reviens te chercher», Julie Massicotte s'est plu à revisiter «Il venait d'avoir 18 ans», Rita Tabbakh a ému en livrant «Mon dieu» et David Thibault s'est déhanché sur «Elle est terrible».

Mais s'il fallait choisir un membre du quintette qui s'est démarqué, on arrêterait notre choix sur Martin Giroux qui a redonné un second souffle à des oeuvres comme «L'Amérique» et «Le petit pain au chocolat», prouvant qu'il sait aisément moduler sa voix. Il s'est même permis de pousser la note à l'aide d'un gazou durant quelques secondes.

Deux parties, un voyage

La première partie de ce grand voyage en français s'est conclue en force avec la pièce «Et maintenant», mais on a remis ça dès le retour de l'entracte en enfilant les classiques «Gigi L'Amoroso» – l'un des moments forts du spectacle avec sa touche d'humour – «Que je t'aime» et «La vie en rose». Les succès se sont rapidement enfilés.

Dans une mise en scène sans artifices inutiles, Joël Legendre a éparpillé des paroles marquantes des cinq grands disparus, faisant entendre des enregistrements originaux. Mais surtout, il a laissé toute la place aux interprètes qui ont su habiter la scène et qui en ont profité pour se prêter à l'exercice des duos, comme «Paroles... paroles» qui a réuni Julie Massicotte et Martin Giroux, ou encore «J'ai un problème» mêlant les voix de Rita Tabbakh et David Thibault.

«Les immortels» sera présenté dans de nombreuses villes du Québec jusqu'en juin prochain. Un autre rendez-vous aura lieu à la Place des Arts, à Montréal, le 24 octobre 2020. Pour connaître toutes les dates: productionsmartinleclerc.com.