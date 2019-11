Les Spartiates du Vieux Montréal volent la vedette

Arnaud Desjardins a été sacré joueur par excellence du circuit collégial Division 1 et les Spartiates du Vieux Montréal ont remporté quatre des sept prix majeurs à l’enjeu.

Le qaurt-arrière des Spartiates a connu une saison de rêve. Desjardins a amassé 2152 verges, complétant 138 de ses 208 passes. Il a lancé 33 passes de touché et n’a été victime que de deux interceptions.

Le porteur de ballon Kalenga Muganda, des Spartiates, a remporté les titres de joueur offensif et de recrue par excellence. Le produit du Blizzard du Séminaire-François a amassé 1173 verges et neuf touchés en 131 courses et ajouté 206 verges et trois majeurs en 16 réceptions.

Nicky Alexander Farinaccio a été choisi joueur défensif par excellence. Le secondeur des Phénix d’André-Grasset a obtenu 56 plaqués, sept pour des pertes, deux sacs, une interception et une passe rabattue.

Samuel Quévillon, des Spartiates, a été sélectionné meilleur joueur de ligne offensive alors que le botteur Philippe Boyer, des Nordiques de Lionel-Groulx, est le joueur par excellence sur les unités spéciales. Pour une deuxième année consécutive, Jérémy Pouliot, des Faucons de Lévis-Lauzon, est l’étudiant par excellence. L’équipe d’entraîneurs de l’année est celle des Titans de Limoilou.

Étoiles

Des quatre équipes de la région de Québec, on retrouve cinq joueurs sur les équipes d’étoiles. Il s’agit de l’ailier défensif William Queneville et du demi défensif Francis Bouchard, du campus Notre-Dame-de-Foy; du plaqueur Dorian Daniel Royal, des Élans de Garneau; ainsi que du maraudeur Edouard Doyon et du secondeur Antoine Pomerleau (13e étoile), des Titans.

Ancien du Blizzard, le demi défensif Vincent Délisle (13e étoile), des Cougars du Collège Champlain, a aussi retenu l’attention. Produit de l’école secondaire Dominique-Racine, son coéquipier Charles-Lee Alarie-Tardif a été sélectionné sur l’équipe d’étoiles comme ailier défensif.

Samedi, les demis-finales du circuit prendront l’affiche. Champions de la saison régulière, les Spartiates accueilleront les Cougars alors que les Cheetahs recevront la visite du CNDF. Le Bol d’Or collégial Division 1 se déroulera le 16 novembre à Thetford Mines.