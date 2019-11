Mete : deux buts, mais pas trois!

Il y avait un partisan avec une pancarte dans les gradins disant qu’il épouserait sa blonde advenant un tour du chapeau de Victor Mete. Il a probablement retenu son souffle. Déjà auteur d’un doublé, Mete a profité d’une descente à deux contre un avec Tomas Tatar en troisième période. Mais il a opté pour une passe.

« Je sais qu’au banc, les gars criaient pour que Victor décoche un tir. Mais je ne sais pas ce qu’il a vu, il croyait probablement à une ouverture pour une passe. J’étais déçu pour lui, j’aurais tellement aimé le voir réussir un tour du chapeau. » – Tomas Tatar

Ben Chiarot avait marqué son premier but avec le CH contre les Sabres à Buffalo. Il n’oubliera pas son deuxième but avec sa nouvelle équipe.

« Quand j’ai signé mon contrat avec le Canadien, je me suis immédiatement imaginé marquer mon premier but au Centre Bell. J’ai réussi à le faire contre les Bruins pour un but gagnant. La réaction de la foule était incroyable, c’était tellement bruyant. » – Ben Chiarot

Phillip Danault, Tomas Tatar et Brendan Gallagher ont réussi à contenir à cinq contre cinq le gros trio des Bruins, celui de Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak. À la ligne bleue, ils ont reçu l’aide de Ben Chiarot et de Shea Weber.

« Nos défenseurs étaient très actifs contre ce trio. Ils font mal et ce n’est jamais agréable de jouer contre deux gros morceaux comme Webby (Weber) et Benny (Chiarot). Ils ont fait le travail. » – Phillip Danault