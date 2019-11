Noël est déjà arrivé !

La machine du temps des Fêtes n’a pas attendu la première neige pour frapper le domaine culturel de plein fouet cette année. La télé, le cinéma, la musique sont touchés... et novembre vient à peine de commencer.

Si vous faites partie des 882 000 téléspectateurs qui étaient devant leur téléviseur samedi pour regarder En direct de l’univers à Radio-Canada, vous avez sans doute sursauté en entendant France D’Amour et Luce Dufault chanter Père Noël arrive ce soir pour Garou. Mais France Beaudoin et compagnie sont loin d’être les seuls à être passés en mode Noël avant l’heure.

Côté radio, Véronique Cloutier a servi quelques extraits de chansons à forte odeur de sapin lundi dans son émission à Rouge. Chez Sirius, 13 stations (country, classique, soul...) ont commencé à diffuser ce type de musique. Même chose chez Stingray.

Avalanche romantique

En télé, tandis que TVA et V patienteront jusqu’en décembre avant d’ouvrir les valves, les plateformes de vidéo sur demande montrent moins de retenue. Vendredi dernier, alors que plusieurs enfants du Québec faisaient du porte-à-porte pour récolter des bonbons, Netflix dégainait Un safari pour Noël (version française de Holiday in the Wild), une comédie romantique inédite avec Kristin Davis et Rob Lowe qui transpire les bons sentiments.

Le géant de l’écoute en continu relâchera d’autres productions originales du genre au cours des prochaines semaines (Let it Snow, Klaus, The Knight Before Christmas, Holiday Rush). Disney+ participera aux festivités en proposant Noelle avec Anna Kendrick et Bill Hader le 12 novembre, tandis que Club illico suivra deux jours plus tard avec Mères indignes se tapent Noël (A Bad Moms Christmas), un film américain de 2017.

Au cinéma, Noël dernier (Last Christmas) prendra l’affiche vendredi. Écrite par Emma Thompson, cette comédie romantique met en vedette Emilia Clarke (Game of Thrones) dans le rôle d’une jeune femme ayant accepté un emploi d’elfe dans un magasin. Ça sent l’Oscar.

Damien en premier

Photo courtoisie, Gaëlle Leroyer

En chanson québécoise, Damien Robitaille a brisé la glace vendredi dernier en lançant son album Bientôt ce sera Noël, au moment même où Brigitte Boisjoli et Glass Tiger faisaient paraître leur reprise bilingue du célèbre Happy Xmas (War Is Over) de John Lennon. Trois jours plus tard, c’était au tour d’Isabelle Boulay de dévoiler On attendait Noël, le premier extrait d’un disque à paraître le 22 novembre.

Aux États-Unis, Chicago, Lea Michele, Idina Menzel et Pentatonix ont tous déjà lancé leurs albums de Noël, et Mariah Carey chante All I Want For Christmas is You dans une pub de croustilles Walkers qui circule sur internet depuis quelques jours.

5 albums de Noël

Voici cinq albums attendus (ou déjà en magasin) cette saison :

♦ Bientôt ce sera Noël – Damien Robitaille

CourtoisiePhoto courtoisie

Le Franco-Ontarien propose un album de Noël un brin décalé composé de plusieurs chansons inédites aux accents pop, rétro et folk dansant.

♦ Merry Christmas (Deluxe Anniversary Edition) – Mariah Carey

Photo courtoisie

La diva lance une version bonifiée de Merry Christmas, son album de Noël de 1994.

♦ Vert forêt – Joli-Bois (15 novembre)

Photo courtoisie

Un projet musical des actrices Sonia Cordeau (voix, mandoline, piano, percussions) et Raphaëlle Lalande (voix, ukulélé, harmonica, xylophone).

♦ En attendant Noël – Isabelle Boulay (22 novembre)

Photo courtoisie

Le premier extrait, On attendait Noël, une reprise d’une chanson de Julien Clerc écrite par Marie Bastide, laisse entrevoir un album sensible et mélodique.

♦ The Christmas Present – Robbie Williams (22 novembre)

Photo courtoisie

Tous les espoirs sont permis après avoir entendu l’étonnant premier extrait du disque, un duo avec Jamie Cullum sur Merry Xmas Everybody du groupe Slade.