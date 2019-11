Justine Pelletier et ses coéquipières du club féminin de rugby du Rouge et Or de l’Université Laval sont toujours sur un nuage. Et pour cause ! Leur victoire historique au championnat canadien de dimanche a fait grand bruit aux quatre coins du campus de Sainte-Foy.

« Ça va durer encore quelques jours ! On a toujours un petit message qui pop pour nous dire bravo. Les gens de toutes les équipes du Rouge et Or, des gens proches ou de loin, ou d’autres qui suivent le rugby nous en parlent. Et cette semaine, on se promène avec nos chandails de championnes. On a eu une belle visibilité et les gens reconnaissent [ce qu’on a accompli] », a déclaré la demi de mêlée élue joueuse par excellence lors du premier match du tournoi.

En battant les Gaels de Queen’s par 22-14, non seulement le Rouge et Or a remporté le premier titre de son histoire, mais jamais le programme d’une université francophone ne s’était imposé sur la scène nationale.

« C’est vraiment une fierté. On l’a réalisé par après. On a mis le Québec sur la carte. Ce n’est pas juste l’UL ou juste la ville de Québec, c’est tout le Québec, et c’est quelque chose qui est impressionnant et qui est remarquable. Ça crée une porte d’entrée pour les autres universités québécoises et pour les francophones », a souligné la joueuse de 23 ans, qui avait raté la totalité de la saison 2018 en raison d’une déchirure du ligament croisé antérieur au genou.

Célébrations

Même si elles devaient être en classe lundi matin, les protégées de Kévin Rouet ont pris le temps de festoyer à leur retour à Québec tard dimanche soir. Et elles seront présentées à la foule avant la présentation de la finale de la Coupe Dunsmore, samedi après-midi, au PEPS.

« C’était important de prendre le temps ensemble, de s’amuser et de se laisser aller avec toute la saison et toutes les émotions qu’on a vécues. »

Apprendre d’un revers

Défaites en finale provinciale aux mains d’Ottawa, les Lavalloises ont rapidement dû oublier cet échec dans leur tête pour connaître le succès espéré au rendez-vous ultime du calendrier. Si le système de jeu ne faisait pas défaut, d’autres aspects clochaient.

« Cette défaite, ça nous a fait remettre en question l’attitude qu’il faut avoir pour les matchs importants [...] Ç’a été un petit rappel comme quoi il faut que notre attitude et notre état d’esprit soient bons, même pour les matchs importants », a admis l’étudiante en kinésiologie.

Les étoiles du Rouge et Or

Justine Pelletier

Rugby

Kinésiologie

Elle a été élue joueuse par excellence du Championnat U SPORTS remporté par le Rouge et Or. Pelletier avait donné le ton à cette première conquête historique en étant choisie joueuse du match en quart de finale.

Alexandre Obomsawin

Photo courtoisie

Volleyball

Enseignement de l’éducation physique et à la santé

Il a réussi 22 attaques marquantes en plus de relever 17 ballons en défensive, deux sommets dans le duel de vendredi face aux Carabins remporté par le RetO en 4 manches.

Fabiola Forteza

Photo courtoisie

Rugby

M. Nutrition

Élue joueuse de l’année au pays plus tôt dans la semaine, elle a connu un excellent championnat canadien étant choisie joueuse de la rencontre en finale et prenant place sur l’équipe d’étoiles du tournoi.

Performances dignes de mention

Anne-Charlotte Beaulieu

Rugby

MBA Gestion stratégique de projets

Responsable de nombreux points de son équipe à titre de botteuse, elle a pris place sur l’équipe d’étoiles du Championnat canadien.

Anaïs Gilbert

Rugby

Kinésiologie

Auteure d’un essai, elle fait partie des six membres du Rouge et Or élus sur la formation étoilée du Championnat national.

Andréanne Valois

Rugby

Multidisciplinaire

Sa performance éclatante en demi-finale canadienne lui a valu le titre de joueuse de la rencontre. Elle termine le championnat canadien en tant que championne et membre de l’équipe d’étoiles du tournoi.

Cloé Maranda

Rugby

Sciences biomédicales

À l’instar de cinq de ses coéquipières, elle a fait sa place parmi les étoiles du Championnat U SPORTS remporté par le Rouge et Or.

Maud Chapleau

Volleyball

Santé et sécurité au travail

Elle a été la plus performante du Rouge et Or dans une cause perdante vendredi face aux Carabins, amassant 11 attaques marquantes et 18 récupérations défensives.

– Avec la collaboration de Mathieu Tanguay

À VENIR CETTE SEMAINE

FOOTBALL

Samedi 14 h c. Montréal

Coupe Dunsmore – PEPS

CROSS-COUNTRY

Samedi 9 h

Championnat U Sports – Kingston

VOLLEYBALL