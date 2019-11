Pierre Brassard : il voudrait refaire de la télévision

Pierre Brassard, qui a été comédien dans le «Bye Bye» dans les cinq dernières années, ne participera pas à la rétrospective humoristique cette année. Mais l’acteur et animateur ne trace pas une croix sur le petit écran pour autant ; il espère refaire de la télévision dans un avenir rapproché, et attend des nouvelles quant à un concept qu’il a justement proposé à une chaîne. Il refuse de dévoiler laquelle pour l’instant.

«Faire moins de "Bye Bye" et plus de télé régulière, c’est ce que je souhaite, a mentionné Pierre Brassard, rencontré à la conférence de presse de "La nuit de la déprime", mardi. J’attends une réponse pour un projet, et je suis ouvert aux propositions aussi. De ne pas faire le "Bye Bye", ça amène de la place pour autre chose.»

Outre «Brassard en direct d’aujourd’hui», qu’il pilotait à V en 2013-2014, Pierre Brassard a aussi contribué à «Formule Diaz», «ICI Laflaque» et «Info, sexe et mensonges» dans la dernière décennie.