Québec veut réformer son programme de taxes foncières agricoles

Québec souhaite réformer son programme de crédits de taxes foncières agricole, une demande de longue date de plusieurs agriculteurs québécois pris à la gorge par l’augmentation soutenue de la valeur de leurs terres ces dernières années.

Un projet de loi en ce sens a été présenté par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, et son collègue des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, mardi à l’Assemblée nationale. Les deux hommes étaient accompagnés du président de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Marcel Groleau, et du président de la Fédération des producteurs forestiers du Québec, Pierre-Maurice Gagnon.

«Les [prix des] terres agricoles ont augmenté de plus de 8 % par année depuis les 20 dernières années», a indiqué le président de l’UPA, Marcel Groleau, pour démontrer la nécessité de réformer ce programme de crédit de taxes foncières agricoles.

La pièce législative prévoit entre autres le plafonnement de la valeur imposable des terres agricoles.

Quelque 500 municipalités vont être touchées par ce plafonnement de la taxe foncière agricole et ne pourront récupérer une somme estimée entre 3 et 5 millions de dollars, a expliqué le ministre André Lamontagne. Un programme de compensation sera toutefois mis en place pour prévenir les effets de cette réforme, a-t-il ajouté.

Ce projet de loi doit aussi permettre de réduire considérablement les échanges qu’ont les producteurs agricoles avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Auparavant, les agriculteurs du Québec et le ministère correspondaient pas moins de 275 000 fois par année. Ce chiffre devrait passer à environ 90 000 si cette nouvelle loi est adoptée, soit une réduction des deux tiers.

Finalement, le projet de loi va créer une nouvelle catégorie d’immeubles «forestiers» pour permettre aux villes d’appliquer un nouveau taux de taxation à certains lots forestiers situés sur des terrains privés.