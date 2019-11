Recyclage des réfrigérateurs : un monopole dénoncé

Québec se défend d’avoir créé un monopole avec son règlement sur la récupération des électroménagers, bien qu’il n’existe qu’une compagnie capable de recycler pratiquement toutes composantes d’un réfrigérateur.

L’entreprise PureSphera de Bécancour est effectivement la seule en Amérique du Nord à détenir les brevets d’une technologie capable de recycler la mousse isolante des réfrigérateurs contenant des halocarbures, qui est un gaz à effet de serre (GES).

Même si quelques entreprises recyclent d’autres parties de l’appareil, le traitement de la mousse est déterminant pour diminuer les émissions de GES.

« Il y a cinq fois plus d’halocarbures dans la mousse isolante que dans le circuit de réfrigération », précise Mathieu Filion, directeur de l’exploitation chez PureSphera.

L’entreprise était menacée de fermeture faute d’avoir suffisamment d’appareils à recycler, mais son avenir devrait maintenant être assuré avec le règlement du ministre de l’Environnement Benoit Charrette.

Ce règlement obligera les producteurs à partir du 5 décembre 2020 à mettre sur pied un système de récupération et recyclage des électroménagers domestiques.

« Monopole »

Si le conseil canadien du commerce de détail (CCCD) se dit favorable aux recyclages d’électroménagers, il déplore que le règlement « forcera » tous les commerçants à ne faire affaire qu’avec un fournisseur unique, PureSphera.

« L’absence de concurrence va faire que les couts de recyclages ne pourront pas baisser », explique Jean-François Belleau directeur, relations gouvernementales pour le CCCD.

« On est en situation de monopole, c’est un peu ça qui nous inquiète », ajoute-t-il.

Le ministre Charette refuse de parler de monopole, mais plutôt « d’un avantage » pour une compagnie qui a, « de loin », développé une « expertise très poussée ». « Si les autres entreprises souhaitaient mettre de l’avant d’autres technologie, elles auraient le loisir de la faire », a-t-il affirmé à QUB.

M. Filion précise qu’il existe différentes technologies en Europe pour traiter les mousses. « À tout un chacun de développer le marché et le projet va forcer tout le monde à adopter de haut standard de recyclage, dit-il. Si d’autres veulent investir, ce sera un libre marché et ce sera bienvenu pour régulariser les prix dans le futur. »

Des frais pour les consommateurs

Ce projet avait déjà été prévu par le gouvernement libéral, en 2018. Les consommateurs allaient devoir payer un écofrais de 60$ par réfrigérateur et de 10$ pour un four. Philippe Couillard avait finalement laissé son projet sur les tablettes.

Fait plutôt rare, le gouvernement caquiste a repris ce même règlement en y faisant quelques modifications. Ainsi, il n’y aura pas d’écofrais comme tel puisque le ministre prévoit une enveloppe de 90 millions $ sur 10 ans pour aider les producteurs à mettre en place ce système. Le ministre assure donc que les consommateurs ne mettront pas un sou de leur poche dans ce système.

M. Filion affirme que le coût de recyclage d’un réfrigérateur coûte 40$ à son entreprise et que le montant de 60$ ou 70$ comprend les frais de collecte.

L’enveloppe de 90 millions $ permettra d’éviter aux consommateurs de devoir payer un écofrais de 70$, selon le ministre. Or certains détaillants Éon déjà affirmé que le coût pour la collecte, transport et récupération des appareils s’estimait plutôt entre 100 et 125$.

De plus, le 90 millions $ est une aide dégressive. « La première année [le financement] couvre 100% et tranquillement le montant diminuerait et serait transféré vers les consommateurs », explique M. Belleau.

« Éventuellement, le consommateur devra mettre la main dans sa poche », précise-t-il.

Avec la collaboration d’Antoine Robitaille

Lourde allégation de Bonnardel

Le président de PureSphera, Jean Shoiry, a déjà fait l’objet d’allégations sérieuses de la part de l’actuel ministre des Transports, François Bonnardel.

En 2009, alors qu’il était député pour l’Action démocratique du Québec (avant la fusion avec la CAQ), M. Bonnardel l’accusait d’avoir détourné les fonds de l’État en utilisant le Fonds d'intervention économique régional (FIER) pour financer des compagnies dont il était actionnaire.

Il allait même jusqu’à demander une enquête. Le gouvernement a refusé de nous communiquer le résultat de ses vérifications sur les FIER.

Nous avons demandé au ministre de l’Environnement s’il a lui-même pris connaissance vérifications et si oui, qu’elles ont été les conclusions, mais son attaché a simplement refusé de répondre.

Croisé dans les couloirs de l’Assemblée, M. Bonnardel a déclaré n’avoir aucun souvenir de cette déclaration.