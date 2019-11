Terres agricoles à Beauport: la Ville de Québec essuie un nouveau revers

La Ville de Québec vient de se faire servir une nouvelle fin de non-recevoir par le gouvernement Legault qui rejette sa demande visant à développer les terres agricoles des Sœurs de la Charité à Beauport.

La ministre des Affaires municipales Andrée Laforest a confirmé, mardi après-midi, le rejet de la nouvelle version du Schéma d’aménagement et de développement (SAD) de l’agglomération de Québec présentée il y a plusieurs mois. Il s’agit d’un deuxième revers en un an pour la Ville de Québec, qui peine à obtenir le feu vert recherché afin d’élargir son périmètre d’urbanisation.

«Au niveau des terres des Sœurs de la Charité, on n’a pas accepté le schéma d’aménagement (...) Pour l’instant, il y avait trop d’empiètement sur la zone agricole. On est en 2019, c’est essentiel pour notre gouvernement», a déclaré la ministre lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

Mme Laforest dit avoir collaboré avec son collègue à l’Agriculture, André Lamontagne, avant de trancher. Elle semble néanmoins ouverte à négocier avec la Ville de Québec afin de trouver une voie de passage qui pourrait satisfaire à la fois les autorités municipales et gouvernementales. La Ville pourrait donc, techniquement, présenter une nouvelle demande au ministère dans les prochains mois dans l’espoir de faire approuver un schéma révisé.

«Moi, je suis intéressée de continuer à travailler avec l’agglomération de Québec, on va travailler ensemble, il y a des solutions à avoir (...) On va avoir des discussions dans les prochains jours et on va continuer à travailler ensemble, ce n’est pas un problème de travailler avec Québec, ça se passe très bien, mais il faut avoir un respect pour les terres agricoles», a-t-elle insisté.

Depuis 2014, la Ville de Québec projette la construction de 6 500 unités d’habitation sur ces immenses terres de 200 hectares, près de l’avenue du Bourg-Royal, dans le secteur Giffard. Les Sœurs de la Charité les avaient cédé à la Fondation Famille Jules-Dallaire qui s’est engagée à verser tous les profits à des œuvres caritatives.

Le projet est loin d’être mort

Lundi, le maire de Québec Régis Labeaume semblait déjà au courant de la décision de la ministre lorsqu’il a commenté le dossier, mais il s’était gardé d’en révéler la teneur. Chose certaine, il n’a pas du tout l’intention de renoncer au développement des terres beauportoises.

«Peu importe quelle sera la décision du ministère, on a toujours ce projet-là et ce projet-là, on voudrait le tricoter avec ceux qui sont impliqués dans le développement durable. Que la décision soit oui ou non, ça ne change rien nous autres à nos projets et si on vient à bout de créer le projet exceptionnel qu’on cherche, on ira publiquement puis on ira en discuter avec la population», avait-il déclaré, reconnaissant qu’il aurait néanmoins aimé «aller plus vite».

«On pense avoir un projet communautaire et de développement durable comme il n’en existe pas ailleurs au pays. C’est toujours notre objectif puis on ira en discuter avec la population, ça ne me dérange pas du tout», avait-il ajouté.

Avec la collaboration de Marc-André Gagnon