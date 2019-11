CAUCHON, Jean-Baptiste



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 novembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Baptiste Cauchon, époux de dame Lucette Perron, fils de feu monsieur Charles-Auguste Cauchon et de feu dame Marie-Rose Trottier. Il était natif de Saint-Ubalde et demeurait maintenant à Saint-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléancesà compter de 13 h,L'inhumation se fera ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse Lucette, monsieur Cauchon laisse dans le deuil ses enfants: Marius (Sylvie Delisle), Guy (Murielle Goupil) et Marie-Christine (Erik Millett); ses petits-enfants: Joey (Emilie Goudreau), Keven, Lucile (Nicolas Breton- Lévesque), feu Gabriel, Brice et Aaron; ses frères et sœurs: feu Eloi (feu Brigitte Delisle), feu Sœur Éliane SSSCM, feu Robert (Marcelle Denis), feu Patrice (feu Thérèse Deveau), feu Alcide (Jeannine Denis), Aimé (Gilberte Benoit), Sœur Anita SSSCM, Sœur Madeleine SSSCM, feu Sœur Thérèse SSSCM, et Germain (Nicole Cinq-Mars); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Perron: feu Jacques (Lucienne Pleau), Jacqueline (Michel Garneau), feu Gilles (Jeanine Jacob), Ghislaine (Michel Trottier), Denise (Jocelyn Denis), feu Normand (Clémence Bureau), Yvan (Thérèse Cossette), Madeleine (feu Yvon Jobin), Reynald (Diane Jacob) et feu Réjean (Linda Drouin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Robert Delage et son équipe ainsi que tout le personnel de l'unité d'hémato-oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - unité d'hémato-oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus - Complexe Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4. Des formulaires seront disponibles à l'église.