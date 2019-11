GOUPIL, Isabelle



Au CHSLD St-Joseph de Lévis, le 2 novembre 2019, à l'âge de 79 ans et 9 mois, est décédée madame Isabelle Goupil, épouse de monsieur Jean-Paul Labbé, fille de feu madame Lucienne Pouliot et de feu monsieur Maurice Goupil. Elle demeurait à Lévis.où la famille recevra les condoléances à partir de 13h. La mise enfeu suivra au Mausolée Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: feu Jocelyn (Esther Blondeau), Sylvie, Marlène (Serge Larivée); ses petits-enfants et arrière-petits- enfants: Dominic (Mily Ouellet), petit-fils Téo, Pierre-Eric (Daphné-Anne Langlois), Cynthia-Isabelle, Maggie (Vincent Dénis), Gabriel (Andréa Tremblay) et Sophie-Rose (Paul Jérédi); ses frères et sœurs: René (Pierrette Lamontagne), Raymond (Claudette Rochefort), Jacqueline (Claude Dionne), Jean-Paul (Nicole Carrière), Simone, feu Robert (Isabelle Lévesque), Bertrand (Line Garneau), Diane (Laurent Hallé) et Gisèle (Mario Jacques); ses beaux-parents feu Joseph Labbé et feu Demerise Comeau; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Annette (feu Charles-Eugène Mercier), feu Louis-André (Madeleine Breton), feu Raphaël (feu Ernestine Morency), feu Rose-Hélène (Pascal Breton), feu Ange-Aimé ( feu Valère Boutin), Léonard (Marguerite Laliberté), Alice (René Roy), Lorraine (Philippe Vermette); ses filleul(e)s: Linda Mercier, Stéphane Goupil, Chantal Vermette, Cynthia-Isabelle Fecteau et Sophie-Rose Labbé-Larivée ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Pavillon St-Joseph pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal, Qc Tél : 1-866-343-2262 Courriel : info@src-crs.ca Site web : www.societederecherchesurlecancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.