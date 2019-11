CORRIVEAU, François



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 29 octobre 2019 à l'âge de 60 ans est décédé M. François Corriveau, fils de M. René Corriveau et de feu dame Annette Cloutier. Il était le propriétaire de Corriveau Meubles de Jardin et ancien co-propriétaire de René Corriveau & Fils. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 8 novembre de 14h à 16h30 et de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.L'urne sera par la suite déposée au columbarium du Mausolée de Montmagny. Outre son père René (son amie Lucia Gaudreau), il laisse dans le deuil ses enfants: Laura Jean (Denis Montminy), Jonathan Corriveau, Jennifer Corriveau (Sébastien Mercier) et leur mère Liliane Jean; ses petits-enfants: Vyncent Joubert et Amélya Montminy; ses sœurs et son frère: Chantal (Ted Wills), Louis (Marie-Andrée Perreault), Sonia (Jean-Louis Lemieux). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Montmagny et des Habitations Mgr Deschênes et un remerciement tout spécial à Mme Lise Paradis, M. Jacques Boulet, Mme Marie-Josée Leblanc et Mme Cynthia Carbonneau pour leurs bons soins et leur grande générosité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d'espoir, 10 rue Alphonse, St-Fabien-de-Panet ou à la clinique interdisciplinaire de mémoire (CIME) du Chu de Québec, Hôpital Enfant-Jésus, https://bit.ly/2Tl3Kg4, ou www.cliniquedememoire.ca, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.