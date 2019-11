BÉLANGER, Marc



À l'Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec, le 25 octobre 2019, à l'âge de 81 ans et 6 mois, est décédé monsieur Marc Bélanger, époux de madame Laurette Gravel, fils de feu madame Rosalie Brisson et de feu monsieur Antoine Bélanger. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 8 novembre 2019, de 19 h à 22 h,, de 9 h à 11h 50 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Marco (Sophie Mireault) et Annie (Carl Haddad); ses petits-enfants: Francesca, Maxime et Wiliam Bélanger et Andrew Haddad; ses deux arrière-petits-enfants: Mathis et Maïka. Il a rejoint tous ses frères et sœurs qui l'ont précédé et laisse dans le deuil plusieurs belles-sœurs et beaux-frères des familles Bélanger et Gravel, ses neveux, nièces, cousins, cousins et amis. Un merci spécial à toute l'équipe du département L-22 de l'Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec pour leurs bons soins et leurs délicates attentions à l'égard de monsieur Bélanger. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com ou à la Fondation CERVO 2601, chemin de la Canardière, Québec, Téléphone : 418 663-5155 Site web :www.fondationcervo.com Des formulaires seront disponibles sur place.