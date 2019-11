PLOURDE, Ghislaine



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 29 octobre 2019, est décédée à l'âge de 87 ans et 6 mois Mme Ghislaine Plourde, épouse de feu M. Viateur Roussel, en 2es noces de feu M. Pierre Pelletier et conjointe de feu M. Roger Beaulieu; fille de feu Mme Bernadette Lévesque et de feu M. Louis Plourde. Elle demeurait à Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 11 h à 14 h 50.et de là au crématorium. Les cendres de madame Plourde seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne (Jean-Charles Dionne), Diane, Serge (Colette Lord), Rose (Claudel Blanchet); ses petits-enfants: Chantal, Lucie, Johanne, Valery, Annie, Marie-Claude, Guillaume, Francis, David et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Rosa (feu Zéphirin Vincent), feu Robert (feu Marcelle Roussel) (feu Marcelline Harvey), feu Gérard (Gertrude Lévesque), feu Omer (Marie-Paule Roussel), feu Ida (feu Julien Roussel), feu Maurice, feu Marie-Anne (feu Émilien Vincent). Sont aussi attristés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Plourde, Roussel, Pelletier et Beaulieu ainsi que ses ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, 235, avenue Saint-Jérôme, Matane (Québec) G4W 3A7. La direction des funérailles a été confiée à la