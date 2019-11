HUOT, Soeur Jocelyne, S.F.A.



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 4 novembre 2019, à l'âge de 75 ans 5 mois, est décédée Sœur Jocelyne Huot, en religion Sœur Marie-Jocelyne, Supérieure générale des Sœurs de Saint-François-d'Assise et fondatrice du mouvement " Les Brebis de Jésus ". Elle était la fille de feu monsieur Gustave Huot et de feu dame Irène Jobidon, de l'Ange-Gardien, Québec. Elle laisse dans le deuil outre les membres de sa Communauté, les Sœurs de St-François-d'Assise, les Sœurs et les Servantes de l'Agneau et tous les membres du Mouvement qu'elle a fondé; son frère Gilles (Jacqueline Bossé), sa sœur Marthe (Denis Lefrançois), son beau-frère Joseph Fillion (feu Monique); ses neveux et nièces: Johanne Huot (Richard Racine), Martin Huot (feu Manon Robitaille), Patrick Fillion (Isabelle Pelletier), Christine Fillion, Joëlle Fillion (François Langlais), Mireille Fillion (Éric Normand), Caroline Fillion (Paul-Émile Tanguay), Lyne Lefrançois (André Blouin), Josée Lefrançois (Serge Rodrigue), Jonathan Lefrançois (Julie Desruisseaux); ses petits- neveux et petites-nièces; sa filleule Élisabeth Tanguay; ses cousins, cousines et Claire-Avril Bouchard qu'elle a tant choyée ainsi que de nombreux ami(e)s. La communauté, la famille et des membres du Mouvement recevront les condoléances à la crypte de lale vendredi 8 novembre 2019 de 14 h à 21 h etde 9 h à 13 h 45.L'inhumation se fera à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au mouvement "Les Brebis de Jésus". site : lesbrebisdejesus.com Tél. : (418)828-9987. Les funérailles sont sous la direction de