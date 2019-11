PROULX, Étiennette



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 28 octobre 2019, à l'âge de 103 ans, est décédée madame Étiennette Proulx, fille de feu monsieur Napoléon Proulx et de feu dame Étiennette Gagné. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale jeudi 7 novembre 2019 de 19h à 21h et vendredi, jour des funérailles, à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la sœur de : feu Paul-Armand, feu Lucienne et feu Yvette. Elle laisse également dans le deuil, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d'espoir. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la