GRENIER, Micheline



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 3 novembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Micheline Grenier, épouse de feu monsieur Richard Michelin. Elle était la fille de feu madame Simone Gagnon et de feu monsieur Alexandre Grenier. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifMadame Grenier était la mère de Eric et de feu Marie-Josée Michelin et la sœur de: Jean-Pierre, feu Michel, Yvan (Lise Simard) et feu France Grenier; elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.