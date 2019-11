Agropur écrème son organisation

La gestion déficiente d’Agropur a plongé la coopérative dans une crise explosive qui l’a forcée à faire rouler des têtes pour éponger les pertes financières, a appris Le Journal. Et ce n’est pas fini.

« Agropur a perdu les contrats de Walmart dans l’Ouest canadien. Ils ont ensuite perdu des contrats avec Costco. Ça a été mal géré et mal compris », a avancé au Journal un ex-dirigeant du géant laitier québécois sous le couvert de l’anonymat.

« Incompétence », « mauvaise volonté »... Les mots sont durs à l’endroit du PDG sortant d’Agropur, Robert Coallier, accusé d’avoir « mal géré » la coopérative sous son règne, selon des ex-dirigeants et membres d’Agropur.

Fermetures d’usines, excédents en forte baisse, crise ouverte de leadership... le passage de Robert Coallier, un ancien de Molson et de Dollarama, leur a laissé un goût amer.

Malgré l’achat de Scotsburn et Damafro, un chiffre d’affaires de 6,7 milliards $ l’an dernier, les excédents nets (profits) d’Agropur piquent du nez et sa dette à long terme dépassait le 1,4 milliard $ en 2018, ce qui sème l’inquiétude chez plusieurs.

« On est tous mis dehors comme des voleurs. On ne s’attendait pas à ça d’Agropur avec les belles valeurs familiales, de respect et de partage de nos producteurs laitiers », a déploré l’un d’eux en colère en refusant d’être identifié par peur de représailles.