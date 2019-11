Agropur licencie 125 personnes

À peine 24 heures après les révélations du Journal portant sur le climat de crise qui règne au sein du géant laitier québécois Agropur, la coopérative a annoncé mercredi, en fin d’après-midi, qu’elle allait licencier plus de 125 personnes à la grandeur du pays.

«La stratégie de croissance d'Agropur passe notamment par l'optimisation de ses structures opérationnelles et de coûts. Cette approche vise à permettre de réinvestir dans le développement futur de l'entreprise et s'inscrit dans son objectif de croissance profitable et durable», a indiqué la coopérative par communiqué.

Pour l’instant, la coopérative n’a pas donné de détails sur les sites qui seront touchés par les mises à pied.

Décisions difficiles

«La Coopérative reconnaît que le déploiement de cette revue organisationnelle requiert des décisions qui sont parfois difficiles à prendre. Agropur est reconnaissante envers les personnes qui quittent l'organisation pour leur contribution et les appuiera dans leur période de transition», s'est-elle limitée à dire dans un communiqué laconique.

D’autres détails suivront.