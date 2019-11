[VIDÉO] Boulevard Guillaume-Couture: Lévis préfère des voies réservées latérales

Les voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture, à Lévis, devraient être aménagées en latéral, soit en bordure de la chaussée, plutôt qu’au milieu de la chaussée. Les travaux de ce projet de 87,9 millions $ débuteraient à l’automne 2021 pour se terminer en 2025.

«C’est un projet qui peut apparaitre banal, mais c’est l’investissement le plus important en transport en commun à Lévis. C’est taillé sur mesure pour nous», a affirmé le maire Gilles Lehouillier, mercredi matin, en point de presse.

Le budget de 87,9 millions $ sera assumé par le gouvernement du Québec (50 millions $), par le fédéral (27,3 millions $) et par Lévis (10,6 millions $).

Le maire Lehouillier a affirmé que les coûts d’entretien du mode latéral sont moindres par rapport au mode axial. Ce dernier a insisté pour dire que le choix de la Ville n’est pas définitif et que la population sera entendue. Une première soirée de consultation de la population aura d’ailleurs lieu ce mercredi soir, à partir de 19h, au Centre de congrès et d’expositions de Lévis.

Photo Taïeb Moalla

Utilisant quatre critères dont les coûts-bénéfices, la sécurité, l’efficacité des déplacements et le milieu humain, la Ville de Lévis a donc jugé que «la performance» du mode latéral est meilleure que celle de l’axial, a fait savoir Marie-Lise Côté, directrice du Bureau de la mobilité durable, Marie-Lise Côté.

La fréquence des autobus sera également augmentée. En période de pointe, le bus lévisien passera ainsi sur le boulevard Guillaume-Couture aux 7 minutes et 30 secondes au lieu d’une fréquence aux 15 minutes. Le covoiturage sera par ailleurs permis sur les voies réservées.

60% plus cher que prévu

Depuis l’abandon du Service rapide par bus (SRB), en 2017, Lévis a dit vouloir se concentrer sur l’ajout de 7,4 km de voies réservées sur trois tronçons fort achalandés : deux sur le boulevard Guillaume-Couture et un sur la route des Rivières (route 116).

À l’époque, la municipalité avait présenté deux scénarios pour les voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture. La «solution axiale» – voies réservées au centre de la chaussée – devait coûter 79 millions $, tandis que la «solution latérale», l’investissement devait être de 55 millions $.

Or, deux ans plus tard, la facture de la solution latérale a carrément grimpé de 60%, passant de 55 millions $ à 87,9 millions $. Marie-Lise Côté a expliqué que le projet préliminaire présenté en 2017 incluait uniquement l’ajout de deux voies réservées et ne comprenait pas divers autres aménagements urbains, comme la piste cyclable.

Gain de 14 minutes

Outre l’ajout de deux voies réservées, les quatre voies existantes pour les automobilistes seront conservées sur le boulevard Guillaume-Couture. Des traverses piétonnes sécurisées et une piste cyclable seront également ajoutées. Lévis prévoit également installer des «feux de circulation intelligents» pour une meilleure synchronisation. En parallèle, la route des Rivières (route 116) sera réaménagée «en un véritable boulevard urbain», indique-t-on.

«Ces améliorations permettront notamment des gains moyens pour le transport en commun allant jusqu’à 14 minutes aux heures de pointe, en plus de favoriser un meilleur respect des horaires et des correspondances», explique la Ville de Lévis.

Projet de voies réservées sur trois tronçons achalandés

La route des Rivières, entre le chemin Olivier et le pont de Québec

Le boulevard Guillaume-Couture, entre le chemin du Sault et la rue de Mercure

Le boulevard Guillaume-Couture, entre la route du Président-Kennedy et la route Monseigneur-Bourget

Source : Ville de Lévis