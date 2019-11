FRÉCHETTE, Pierre



À son domicile, le 31 octobre 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Pierre Fréchette, fils de feu André Fréchette et de feu Georgette Lachance. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 8 novembre 2019 de 13 h à 15 h. Il laisse dans le deuil son frère Richard Fréchette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec QC G2J 1B8.