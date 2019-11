LAPOINTE, Yvan



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 octobre 2019, à l'aube de ses 90 ans, est décédé M. Yvan Lapointe, époux en premières noces de feu dame Colette Drouin et en deuxièmes noces dame Nicole Gauvin, fils de feu M. Arthur Lapointe et de feu dame Emma Bilocq. Il demeurait à St-Laurent, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi le 7 novembre 2019 de 19h à 21h. Vendredi, jour des funérailles, de 9h à 10h.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants et sa belle-fille: François, Marie et Louis (Diane Fréchette); ses petits- enfants: Marc-Antoine, Arthur, Cassandra, Nikolas et Jonathan; les enfants, petits-enfants et l'arrière-petit-enfant de son épouse: Sylvie Garneau (Bernard Cantin), Nancy Garneau (Serge Légaré) et Daniel Garneau; sa sœur Fernande Lapointe (Clément Lavoie), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gauvin: Marguerite Gauvin et André Gauvin-Godin (Lise Douville) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier les gériatres Dre Mélanie Hains et Dr Jacques Morin ainsi que tout le personnel de l'unité E-5000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5. Par téléphone au 418 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.ca